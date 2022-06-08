Послезавтра, 10 июня, до прилавков доберётся пусть и урезанная (временно без сетевого режима), но всё же The Quarry. Пока трудно сказать наверняка, но, возможно, решение о задержке релиза сетевого компонента проекта сыграло ему на пользу: обозреватели в целом остались довольны The Quarry, отметив достойную сюжетную линию и качественное повествование.
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На момент публикации данной заметки более тридцати игровых изданий выставили The Quarry свои оценки, образовав среднее арифметическое, равное 82 баллам из 100 возможных. Это очень достойный результат для проекта второго или даже третьего эшелона.
Напоминаем, что The Quarry повествует о группе подростков в летнем лагере, где обосновалась какая-то чертовщина, которую непременно необходимо побороть. Полнофункциональная же версия игры выйдет 8 июля.