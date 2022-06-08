Куда важнее другое: совпадут ли мнения обозревателей с мнениями игроков?

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

Послезавтра, 10 июня, до прилавков доберётся пусть и урезанная (временно без сетевого режима), но всё же The Quarry. Пока трудно сказать наверняка, но, возможно, решение о задержке релиза сетевого компонента проекта сыграло ему на пользу: обозреватели в целом остались довольны The Quarry, отметив достойную сюжетную линию и качественное повествование.

реклама

На момент публикации данной заметки более тридцати игровых изданий выставили The Quarry свои оценки, образовав среднее арифметическое, равное 82 баллам из 100 возможных. Это очень достойный результат для проекта второго или даже третьего эшелона.

анонсы и реклама -35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует RTX 3050 снова дешевле 40 тр -45% на 3090 Gigabyte Gaming 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке -60000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке RTX 3070 уже дешевле 80тр 3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде RTX 4000 в продаже за 100тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Напоминаем, что The Quarry повествует о группе подростков в летнем лагере, где обосновалась какая-то чертовщина, которую непременно необходимо побороть. Полнофункциональная же версия игры выйдет 8 июля.