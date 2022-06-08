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3070 Ti за 80 с началом в Регарде

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

В ближайшие дни нас ждёт громадное количество игровых новостей с идущих чередом виртуальных выставок и фестивалей. Electronic Arts, естественно, тоже станет генератором нескольких информационных поводов, о чём сообщила в своём официальном Twitter. По словам представителей EA, игроков ждёт несколько «сюрпризов», которые не стоит пропускать.

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Что такого интересного может анонсировать Electronic Arts, на данный момент неясно. Продолжение Star Wars Jedi Fallen Order было анонсировано ещё пару недель назад, первый сезон Battlefield 2042 стартовал вчера, ну а различные проекты, выходящие под эгидой EA Originals, на роль «сюрпризов» явно не тянут. Возможно, компания анонсирует новую Need for Speed и расскажет что-нибудь интересное касательно анонсированной в 2018 году и получившей несколько дней назад официальный подзаголовок Dragon Age Dreadwolf.

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Вероятно, анонсы прозвучат завтра в рамках Summer Game Fest, старт которой назначен на 21:00 по московскому времени.