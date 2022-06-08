В начале марта Frontier Developments анонсировала свой новый проект — симулятор менеджера «Формулы-1» под вполне лаконичным и понятным названием F1 Manager 2022. На момент анонса нам были оглашены базовые подробности, и с тех пор в отношении проекта наступила гробовая тишина. Теперь разработчики её нарушили, опубликовав дебютный трейлер игрового процесса новинки, а также сообщив о том, что её релиз состоится 30 августа на всех актуальных платформах (PC-версия — в Epic Games Store).
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Как следует из названия игры, она относится к жанру управленческих симуляторов. В F1 Manager 2022 нам предстоит заниматься организацией, решать финансовые вопросы, принимать решения о допуске пилотов, усовершенствовании гоночных болидов и многом другом. Разработчики уверяют, что за красивыми словами стоит глубокий и проработанный игровой процесс.
Стоит напомнить, что Frontier Developments известна в мире не только как создательница космосима Elite Dangerous. В портфолио компании также имеются управленческие симуляторы Planet Zoo и Jurassic World Evolution, так что с компетенциями в «серьёзных» жанрах у студии всё в порядке.