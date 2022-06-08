Хотя Minecraft состоялась как одна из самых популярных видеоигр в истории человечества благодаря своему жанру песочницы с элементами выживания, но это не означает, что разработчики проекта будут всю жизнь сдерживать себя только этими рамками. Наоборот: в своё время состоялся релиз вполне удачного «данжен кроулера» Minecraft Dungeons, а теперь на горизонте замаячила и стратегия в реальном времени по мотивам «кубической» песочницы.
реклама
По крайней мере, соответствующей информацией располагает экс-главред GameSpot Джефф Герстман. По его словам, Mojang вместе с партнёрами разрабатываеть RTS-ответвление Minecraft.
Никаких подробностей пока нет, но допускается, что полноценный анонс новинки состоится в рамках совместной презентации Xbox и Bethesda вечером грядущего воскресенья. Что касается партнёра Mojang, то, по всей видимости, им выступит студия Double Eleven, которая уже помогла компании с разработкой Minecraft Dungeons.