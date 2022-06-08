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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Предзаказ The Callisto Protocol от создателя Dead Space обойдётся в России всего в 1 085 рублей
В Европе, тем временем, в 60 евро.
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Последние годы ценники на видеоигры в Steam удивляли своей, мягко говоря, неадекватностью. Стремительное укрепление рубля, однако, приводит к тому, что некоторые издатели пусть и неохотно, но всё же корректируют региональные цены в соответствие с новой реальностью. Так, например, издательство Krafton посчитало, что правильной ценой на хоррор The Callisto Protocol в России будет 1 085 рублей (в Европе, на минуточку, цена составляет 59,99 евро). При желании на проект уже можно оформить предварительный заказ — если, конечно, вам не лень тратить лишнее время на вытаскивание всех вставленных в Steam российским геймерам палок в колёса.

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Вместе с тем на Steam-страничке The Callisto Protocol появились пусть и крайне сомнительные, но всё же системные требования проекта, из которых следует, что для нормального воспроизведения игры будет достаточно компьютера с процессором уровня AMD Athlon 5350 и 8 гигабайтами оперативной памяти. Больше на тему системных требований The Callisto Protocol писать нечего: уж так они составлены. Очевидно, ближе к релизу всё поменяется.

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Напомним, что The Callisto Protocol выйдет в свет второго декабря на всех актуальных платформах.

#the callisto protocol
4
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Сейчас обсуждают

Sheshenbek
13:49
Да ты просто завидуешь, У меня есть стекло боковое, но оно нафиг не нужно. Я постоянно продуваю воздухом компрессором, чтобы пыли не было, и что ради этого постоянное стекло откручивать?
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
wwr222
13:49
И там нет гор...И Шеша не настоящий узбек, и Яга - не баба...Удивительный мир, где все не то, чем кажется... Не находишь?
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
Pavelshakh
13:49
Нет не признаю. Цель ясна - не для таких как ты. Или 10 раз надо объяснить? У тебя желчь льётся без остановки, тебе ещё что-то объяснять надо. Ты не стоишь этого ни капли
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
[Леди Яга]
13:48
Эммм. Так это же не я озвучивала цену сборки за доширак.
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Владислав Гошко
13:47
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Pavelshakh
13:46
у тебя и на предыдущем всё прекрасно работало) ты уже доказал что не мужик и не держишь слово, так что твои опусы ничего не стоят. Крутая защита от пыли и говна XDD
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
[Леди Яга]
13:46
То есть ты признаешь что опус написан исключительно для получения денег и ни какой практической пользы ака Зю-компани он не несет ?
Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
Lathean
13:45
Shitylink, давай, до свидания.
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Pavelshakh
13:44
Ещё раз, быстро - не для тебя. Так что можешь проходить мимо.
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wwr222
13:44
Не увиливай, нас обозвали конкретными вариантами...Выбирай :))
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