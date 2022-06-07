Рассчитывайте, рассчитывайте.

Как известно, в этом году E3 тоже обойдёт нас стороной, уступив место другим, более мелким, но от этого ничуть не менее информативным мероприятиям. Тем не менее, окончательно ставить крест на данной выставке её организаторы пока не собираются. Наоборот: в следующем году ассоциация ESA рассчитывает вернуть E3 в привычный формат своего проведения.

реклама

Если верить главе ESA Стэну Пьеру-Луи, то в обществе назрел запрос на «живые» игровые мероприятия: люди, дескать, устали от цифровых презентаций без личного присутствия. На чём базируются домыслы господина Пьер-Луи, сказать трудно, поскольку разработчики игр от перехода на цифровые выставки нисколько не потеряли, а даже наоборот — только выиграли.

анонсы и реклама RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

В июне E3 будет формально заменена целой чередой мероприятий, включая собственные выставки крупных издательств, а также фестиваль Summer Game Fest, который пройдёт уже в этот четверг вечером.