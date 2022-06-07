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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Организаторы E3 рассчитывают, что выставка вернётся уже в следующем году
Рассчитывайте, рассчитывайте.
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Как известно, в этом году E3 тоже обойдёт нас стороной, уступив место другим, более мелким, но от этого ничуть не менее информативным мероприятиям. Тем не менее, окончательно ставить крест на данной выставке её организаторы пока не собираются. Наоборот: в следующем году ассоциация ESA рассчитывает вернуть E3 в привычный формат своего проведения.

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Если верить главе ESA Стэну Пьеру-Луи, то в обществе назрел запрос на «живые» игровые мероприятия: люди, дескать, устали от цифровых презентаций без личного присутствия. На чём базируются домыслы господина Пьер-Луи, сказать трудно, поскольку разработчики игр от перехода на цифровые выставки нисколько не потеряли, а даже наоборот — только выиграли.

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В июне E3 будет формально заменена целой чередой мероприятий, включая собственные выставки крупных издательств, а также фестиваль Summer Game Fest, который пройдёт уже в этот четверг вечером.

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