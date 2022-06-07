Инсайдер Том Хендерсон, за последний год завоевавший своими сбывающимися «прогнозами» огромный кредит доверия в сегменте игровой журналистики, в очередной раз вышел на связь. Тема обсуждения на этот раз — новый проект Хидео Кодзимы, который, согласно заверениям инсайдера со ссылками на надёжные источники, носит название Overdose.
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Игра представляет собой хоррор, и, если продолжать верить Хендерсону, в его распоряжении оказался небольшой промо-видеоролик Overdose, в котором можно заметить Маргерет Куэлли, подарившую свою внешность Маме из Death Stranding, и блуждающую по мрачным коридорам с фонариком. Далее, по словам Хендерсона, следует один из самых избитых элементов хоррора — так называемый скример.
По мнению инсайдера, официальный анонс проекта может состояться уже в ближайшее время: не исключено, что уже в четверг в рамках Summer Game Fest.