О том, что польская студия Bloober Team трудится над новой частью серии ужастиков Layers of Fear, нам известно ещё с осени прошлого года. С тех пор каких-либо важных новостей касательно данного проекта в Сети не появлялось, но, по всей видимости, лёд тронется уже совсем скоро. По крайней мере, надежду на это дали сами представители студии, опубликовавшие сегодня крайне многозначительный тизер.
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Важен в данной публикации не сам тизер, а то, что опубликован он был на учётной записи Layers of Fear в Twitter. Вероятнее всего, полноценная презентация проекта состоится в рамках Summer Game Fest вечером грядущего четверга.
На сегодняшний день о новой Layers of Fear известно крайне немногое: игра создаётся на движке Unreal Engine 5, а релиз, если верить инсайдеру Тому Хендерсону, запланирован на начало следующего года.