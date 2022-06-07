А разговоров-то было.

Вскоре после того, как иностранные софтверные гиганты стали на фоне специальной операци уходить с российского рынка и, нарушая свои обязательства и создавая проблемы, в стране начали возникать обсуждения возможной легализации использования «пиратского» программного обеспечения. В частности, предлагалось изъять данное нарушение из списка тех, за которые следует административное наказание юридических лиц. Тема довольно быстро «заглохла», а теперь глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил о том, что ведомство выступает против легализации «пиратства» программного обеспечения. Об этом передаёт ТАСС.

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Как уточнил Шадаев, сейчас происходит переход предприятий на отечественные программные средства. Вместе с тем в министерстве прорабатывают создание «прозрачного механизма» на случай, если аналогов требуемому зарубежному ПО в России пока нет.

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Что касается возобновления работы западных софтверных гигантов, то, по словам Шадаева, подобных сигналов от соответствующих компаний пока не видно, но если они решат вернуться, то в министерстве будут этому только рады, обосновав это необходимостью конкуренции на рынке.