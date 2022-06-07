Начало положено.

Российская компания «МойОфис», которая занимается поставкой одноименного программного обеспечения для совместной работы с документами, опубликовала мобильное приложение «МойОфис документы» в новом российском магазине приложений RuStore. Таким образом, «МойОфис» стал первым разработчиком офисного ПО, мобильное приложение которого появилось в RuStore.

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Напомним, бета-версия платформы RuStore, за создание которой отвечает VK и крупные отечественные ИТ-компании при поддержке Минцифры, была запущена 25 мая 2022 года. В момент широкомасштабного запуска для всех пользователей каталог RuStore насчитывал более 100 приложений, включая сервисы мобильных операторов, игры и маркетплейсы. Теперь пользователи пакета «МойОфис документы» на Android могут скачать актуальную версию из магазина RuStore и своевременно получать обновления.

«Как производитель мы заинтересованы в работе с надёжными площадками. Мы видим перспективу развития RuStore на рынке и считаем, что наше сотрудничество сделает решения “МойОфис” доступнее для пользователей», – сказал Петр Щеглов, директор по продуктовому маркетингу «МойОфис».

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Приложение «МойОфис документы» доступно бесплатно и без рекламы в 67 странах мира, включая Беларусь, Украину и Казахстан. Что до самой компании-разработчика «МойОфис», то она создаёт высокотехнологичные продукты с 2013 г.