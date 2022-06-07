Этого, собственно, и следовало ожидать.

На днях состоялся релиз Diablo Immortal — ролевого экшена, создававшегося в первую очередь для мобильных устройств. Параллельно с мобильным релизом началось ставшее для многих сюрпризом бета-тестирование PC-версии проекта, продемонстрировавшее, что в целом различия между «старшей» и «младшими» версиями склоняются разве что к интерфейсу. Теперь энтузиаст ElAnalistaDeBits решил провести наглядное сравнение уровня графического исполнения Diablo Immortal на смартфонах и персональных компьютерах.

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Если же вам некогда просматривать 4,5-минутное видео, то резюмируем: разница в графическом исполнении минимальная, и в основном связанная с рабочим разрешением, в результате чего PC-версия ожидаемо выглядит менее «мыльной». Кроме того, PC-версия отличается более качественными тенями и проработкой мелких деталей. В остальном же с первого взгляда сказать, какая перед нами версия — для смартфонов или компьютеров — практически невозможно, поскольку и интерфейс здесь отличается разве что размещением элементов управления: на телефонах они, по понятным причинам, всегда находятся ближе к центру экрана и занимают большую его часть.

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Diablo Immortal уже стала участницей многих скандалов, вызванных местной системой монетизации, а также тем фактом, что спустя пару дней после выхода в игре уже завелись читеры, отравляющие игровой процесс честным (ну, или «донатящим») людям. Собирается ли Blizzard что-то со всем этим делать, вопрос пока открытый.