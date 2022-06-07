Дополнение было анонсировано полгода назад.

Bethesda Softworks вместе с ZeniMax Online продолжают следовать традиции презентаций и выпуска дополнительного контента для The Elder Scrolls Online. В начале этого года для популярной MMORPG во вселенной «Свитков» был анонсирован новый сезон «Бретонское наследие», в рамках которого игроков ожидают новые локации, «косметические» элементы, сюжетные квесты и многое другое. Несколько часов назад в продажу (но не в России) поступила самая внушительная часть нового сезона — крупная контентная глава «Высокий остров».

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В рамках новой главы в игру добавят новые локации — непосредственно сам Высокий остров, а также Аменос. По сюжету, нам предстоит раскрыть некий несомненно недобрый заговор таинственного рыцарского ордена, взять с собой в путешествие двух спутниц, одну из которых озвучила Лора Бейли, а также сыграть в местную ККИ «Легенды о наградах».

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По подсчётам разработчиков, которые обычно значительно преувеличивают статистические показатели своих творений, в целом глава «Высокий остров» расширяет игровой процесс The Elder Scrolls Online примерно на тридцать часов.