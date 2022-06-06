Вы всё правильно прочитали: 1.0.

Все утечки и слухи касательно дат запуска первого мультиплеерного сезона Battlefield 2042 больше не имеют большого смысла, поскольку сегодня DICE официально объявила о том, что завтра, 7 июня, шутер получит обновление до версии 1.0 (как будто игра выходит из раннего доступа). Также завтра в 18:00 по московскому времени осуществят премьеру игрового процесса первого сезона.

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Что касается списка изменений в завтрашнем обновлении, то он не слишком-то уж и внушительный. В основном улучшения будут касаться общей технической составляющей, как то — анимации персонажей, сетевого кода, дополнительных внутриигровых событий, ускоряющих получение опыта, а также мелкие изменения баланса.

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Что же включат в состав первого мультиплеерного сезона, пока остаётся загадкой, завесу тайны над которой, впрочем, ещё несколько дней назад приподняли инсайдеры, включая Тома Хендерсона. Который сообщил, что в первом сезоне немногих оставшихся игроков в Battlefield 2042 ожидает новое поле боя, два новых вертолёта, новый специалист родом из Польши, а также новое оружие. В общем, то, что раньше выходило бы в играх серии Battlefield в составе DLC.