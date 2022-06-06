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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Летний фестиваль демоверсий «Играм быть» в Steam стартует ровно через неделю
И продлится тоже неделю.
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В пандемийные годы Valve с подачи вездесущего Джеффа Кили взяла на заметку идею проведения онлайн-фестивалей, в рамках которых пользователи могут ознакомиться с демоверсиями ещё находящихся в разработке игр, заменяя тем самым «живые» мероприятия в различных выставочных комплексах по всему миру. Идея оказалась удачной, прижилась, и вот, на очереди очередной фестиваль «Играм быть». На этот раз мероприятие пройдёт с 13 июня, 20:00 по московскому времени, и до 20 июня — по всей видимости, до того же времени.

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Важно помнить, что в фестивале в основном принимают участие инди-проекты, которые по определению представляют собой игры даже не второго и не третьего эшелонов. Что, впрочем, не делает их плохими: просто малоизвестными. Полный список участников летнего фестиваля «Играм быть» пока не опубликован, однако в предыдущих версиях фестиваля участвовали сотни различных проектов в самых разных жанрах.

#steam #valve
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