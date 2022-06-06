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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В GOG раздают психологическое хоррор-приключение Sanitarium
Бесплатно и не такое можно забрать.
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Иногда сервис GOG напоминает о том, что раздавать подарки умеет не только Epic Games Store и очень изредка — Steam — но и он. Так, сегодня в принадлежащем компании CD Projekt магазине стартовала раздача психологического приключения с элементами хоррора под названием Sanitarium. Предложение будет активным ещё порядка сорока восьми часов — вплоть до вечера 8 июня. В России оно также активно (собственно, поэтому мы в редакции и опубликовали эту заметку).

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Sanitarium повествует о том, как наш главный герой путешествует по различным мирам, полным загадок и ответов, и в решении которых кроется загадка разрешения сложившейся непростой ситуации с определением того, что здесь реальное, а что — фантазия. Игра появилась на свет в далёком 1998 году, и не сказать, что получила хоть какое-то мировое признание. Возможно, нынешняя раздача — шанс на то, что спустя 24 года проект ждёт вторая жизнь.

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Вместе с тем в GOG проходит летняя распродажа, но вследствие приостановки работы транзакций сервиса в России, смысл данной информации стремится к нулю.

#gog
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имхо это может быть жирным плюсом - новые карты не раскупят майнеры, т.к. энергозатраты на майнинг перестанут окупаться.
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у тебя 10 грузинов?
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Stroff
19:31
Зачем такую инфу сливаешь 👍😂
Proof-of-Stake Эфириума откладывается
corsi
19:29
Поразительно, от чего же такие хорошие видеокарты до сих пор на рынок не вышли. А, наверное в играх они на уровне RTX 2070 и багов в драйверах вагон.
Intel Arc A730M протестировали в 3DMark — видеокарта может конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3070
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19:28
У меня Athlon фризил жесть, ну потыкал(а) --- выкл. SVM и др. -- вери гуд, проц. сразу завелся и до сих пор летает у мамки в хате.
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Kommunist7304
19:25
До сих пор неизвестно выйдет ли новое поколение в текущем году, а тут рассуждения про теплопакет и энергопотребление от гадающих на кофейной гуще. Вот как выйдут - так станет и понятно, а то уже нагад...
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Chihonya
19:25
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Нешешбек
19:25
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Чем больше ядер у процессора AMD Ryzen, тем меньше его надежность, статистика СЦ плюс мой опыт.
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