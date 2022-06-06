Бесплатно и не такое можно забрать.

Иногда сервис GOG напоминает о том, что раздавать подарки умеет не только Epic Games Store и очень изредка — Steam — но и он. Так, сегодня в принадлежащем компании CD Projekt магазине стартовала раздача психологического приключения с элементами хоррора под названием Sanitarium. Предложение будет активным ещё порядка сорока восьми часов — вплоть до вечера 8 июня. В России оно также активно (собственно, поэтому мы в редакции и опубликовали эту заметку).

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Sanitarium повествует о том, как наш главный герой путешествует по различным мирам, полным загадок и ответов, и в решении которых кроется загадка разрешения сложившейся непростой ситуации с определением того, что здесь реальное, а что — фантазия. Игра появилась на свет в далёком 1998 году, и не сказать, что получила хоть какое-то мировое признание. Возможно, нынешняя раздача — шанс на то, что спустя 24 года проект ждёт вторая жизнь.

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Вместе с тем в GOG проходит летняя распродажа, но вследствие приостановки работы транзакций сервиса в России, смысл данной информации стремится к нулю.