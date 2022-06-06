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Новости Software Игнатий Колыско
Выпущена демоверсия SIGNALIS — вдохновлённого Silent Hill хоррора про выживание на заснеженной планете
Когда-то эту игру презентовал сам Гильермо дель Торо.
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Разработчики из rose-engine совместно с Humble Games и Playism выпустили демоверсию SIGNALIS — классического атмосферного приключения с элементами хоррора, уникальной эстетикой с «мистической меланхолией» и «выживательными» механиками.

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Главную героиню игры зовут Реплика Эльстер, её корабль терпит крушение на недружелюбной заснеженной планете. Девушка быстро приходит в себя после катастрофы и отправляется на поиски пропавшего члена экипажа. Вскоре Реплика слышит странные сигналы по радио и натыкается на развалины трудового лагеря, который должен стать основным местом действия. Здесь вступает та самая «мистическая меланхолия»: героиня переживает чужие воспоминания, исследует мир и пытается разобраться в его тайнах.

Разработчики SIGNALIS утверждают, что они создают хоррор по старым лекалам, отсылающим к ранним частям Silent Hill и Resident Evil. Решение головоломок здесь — важный элемент геймплея. Героине в какой-то момент придётся и коды подбирать, и комбинировать предметы, а также прислушиваться к шипению по радио, не забывая при этом внимательно следить за элементами окружения.

Стиль описания игры SIGNALIS в магазине Steam — тема для отдельного обсуждения. Очень заметно, что авторы изо всех сил пытаются обставить своё детище как уникальный проект, отдающий дань уважения нетленной классике. Вот лишь некоторые тезисы, которыми оперируют сотрудники студии rose-engine:

  • медленный, ползучий, сюрреалистический, психоделический хоррор с плотной атмосферой;
  • поразительная пиксельная эстетика аниме;
  • уникальный евразийский ретротехнический научно-фантастический взгляд на космический ужас времён холодной войны.

Данный проект действительно привлекает внимание в среде инди-разработки. Он получил множество наград, а в рамках фестиваля Tribeca Games Spotlight в 2021 году SIGNALIS представлял известный режиссёр Гильермо дель Торо.

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Релиз SIGNALIS запланирован на осень 2022 года на ПК и Xbox. Текстовый перевод на русский язык будет, но в демоверсии, выпущенной в Steam, есть только английский и немецкий.

#humble games #playism #rose engine #signalis
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