В это воскресенье, 12 июня, пройдёт совместное мероприятие Xbox + Bethesda Games Showcase, в рамках которого будет осуществлён показ игр от бесчисленного количества внутренних студий Xbox, в состав которых ныне также входит и Bethesda. Безусловно, охватить все запланированные к показу проекты за одно мероприятие не удастся, поэтому сегодня Microsoft сообщила, что через два дня после первого показа — 14 июня — ожидается второй показ с приставкой Extended.
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Судя по официальному описанию, в рамках «расширенного» показа нас ждут новые видеоролики и более подробные разборы новостей с первой презентации. Кроме того, ожидаются содержательные беседы с разработчиками игр, из которых можно будет почерпнуть дополнительные сведения. Расширенный показ продлится порядка полутора часов.
Таким образом, Xbox + Bethesda Extended Showcase завершит июньский цикл посвящённых видеоиграм мероприятий, передав эстафету Gamescom 2022, которая пройдёт в конце августа.