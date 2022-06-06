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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
На Summer Game Fest в этом году «в основном» расскажут про уже ранее представленные игры
Иными словами, громки анонсы в рамках мероприятия состояться могут, но много их точно не будет.
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Вечером грядущего четверга пройдёт ставшее уже ежегодным мероприятие Summer Game Fest. В его рамках нас ждут десятки показов различных игр, среди которых внушительное число ожидаемых в этом году. Геймеры надеются на огромное количество свежих анонсов, однако ведущий мероприятия — вездесущий Джефф Кили — за несколько дней до его начала решил понизить градус ожиданий. По словам Кили, «в основном» Summer Game Fest в этом году будет посвящён уже ранее анонсированным проектам.

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Справедливости ради, данное развитие событий вполне естественное: Summer Game Fest хоть и крупное игровое мероприятие, но по своей сути для издателей, тем более крупных, оно глубоко вторичное. Основные игровые новости в этом месяце должны будут прозвучать в рамках совместного мероприятия Xbox и Bethesda, которое пройдёт вечером 12 июня.

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Что же до Summer Game Fest, то ожидается показ порядка сорока различных игр, которые будут равномерно «растянуты» примерно на полтора—два часа эфирного времени мероприятия.

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