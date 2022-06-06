Тут тоже повестка, но, видимо, нужная.

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3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

Разработчики из Herobeat Studios совместно с издательством HandyGames определились с датой релиза Endling — Extinction is Forever. Это приключенческая игра с элементами выживания, в которой главная героиня пытается защитить своих детей и делать всё для их выживания.

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Забавный нюанс состоит в том, что на правах главной героини тут выступать мама лиса — но не простая, а последняя на планете Земля. Сам мир Endling — суровая антиутопия, в котором люди сделали всё возможное и невозможное для истребления природы.

Официальное описание игры крайне лаконично и доходчиво объясняет, чем тут придётся заниматься:

«Испытайте мир, разорённый человечеством. Посмотрите на него глазами последней лисы на Земле в этом экологически сознательном приключении. Откройте для себя разрушительную силу человеческой расы, которая изо дня в день портит, загрязняет и эксплуатирует самые ценные ресурсы природной среды.

Исследуйте различные трехмерные области с боковой прокруткой. Защищайте своих пушистых крошек. Наблюдайте, как они растут, замечайте их уникальные личности и страхи и, самое главное, помогайте им выжить».

Геймплей Endling — Extinction is Forever состоит из следующих активностей:

исследование опустошённых сред, созданных «на основе реальных текущих проблем»;

использование покрова ночи для незаметной переноски детёнышей в безопасное место;

охота на других животных — детёнышей матери-лисы нужно кормить, но важно и самим не стать добычей;

принятие сложных решений с целью выживания;

собственно, забота о потомстве (кормление, обучение новым навыкам).

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Выход необычного симулятора выживания Endling — Extinction is Forever должен состояться на ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.