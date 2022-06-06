Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Уникальный «выживастик» Endling — Extinction is Forever про выживание лисы и её детёнышей в декорациях антиутопии получил дату релиза
Тут тоже повестка, но, видимо, нужная.
анонсы и реклама
RTX 3060 уже дешевле 50 тр
В <b>полтора раза упала</b> цена 3080 ASUS
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
-40% на 3080 Ti - смотри цену
3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде
-35% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-40000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

Разработчики из Herobeat Studios совместно с издательством HandyGames определились с датой релиза Endling — Extinction is Forever. Это приключенческая игра с элементами выживания, в которой главная героиня пытается защитить своих детей и делать всё для их выживания.

реклама

Забавный нюанс состоит в том, что на правах главной героини тут выступать мама лиса — но не простая, а последняя на планете Земля. Сам мир Endling — суровая антиутопия, в котором люди сделали всё возможное и невозможное для истребления природы.

Официальное описание игры крайне лаконично и доходчиво объясняет, чем тут придётся заниматься:

«Испытайте мир, разорённый человечеством. Посмотрите на него глазами последней лисы на Земле в этом экологически сознательном приключении. Откройте для себя разрушительную силу человеческой расы, которая изо дня в день портит, загрязняет и эксплуатирует самые ценные ресурсы природной среды.

Исследуйте различные трехмерные области с боковой прокруткой. Защищайте своих пушистых крошек. Наблюдайте, как они растут, замечайте их уникальные личности и страхи и, самое главное, помогайте им выжить».

Геймплей Endling — Extinction is Forever состоит из следующих активностей:

  • исследование опустошённых сред, созданных «на основе реальных текущих проблем»;
  • использование покрова ночи для незаметной переноски детёнышей в безопасное место;
  • охота на других животных — детёнышей матери-лисы нужно кормить, но важно и самим не стать добычей;
  • принятие сложных решений с целью выживания;
  • собственно, забота о потомстве (кормление, обучение новым навыкам).

анонсы и реклама
3080 Ti MSI очень дешево в Ситилинке
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
RTX 3070 уже дешевле 80тр
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Выход необычного симулятора выживания Endling — Extinction is Forever должен состояться на ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.

#handygames #endling extinction is forever #herobeat studios
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе Intel. Часть 1
88
Собираем недорогой игровой ПК с поддержкой технологий NVIDIA RTX, DLSS и DLDSR
16
Проверяем работу технологии AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 (FSR 2.0) в God of War
51
Главные игры июня 2022 года
17
Коротко о замене вентиляторов в блоках питания
39
Мои впечатления от игры Dragon Age 2. Часть 3
1

Сейчас обсуждают

pOdOnOg
15:47
ок, а игры то где?))
Главные игры июня 2022 года
Николай Королёв
15:46
Покупайте игры через Аргентину на хbox , никаких проблем нет и дешевле в разы. Зачем изобретать велосипед заново?
Российский программист создал работающую версию эмулятора PlayStation 4 – проект в стадии разработки
saf-saf
15:41
Аллергия на термопасту))) Перебор))) Уайтспирит тебя лак походу растворил.... Кирдык скоро может быть дорожкам....
Курс доллара вновь опустился до 60 рублей
saf-saf
15:40
Где война? Вообще не в курсе....
Курс доллара вновь опустился до 60 рублей
Муж_ЗАГЛOТА
15:40
а потом ты от свинячей радости напьешься до усериков и сдохнешь)))
Блоки питания Seasonic готовятся к выходу видеокарт семейства AMD Radeon RX 7000
saf-saf
15:39
"Чутка" - мухахаха.... За что ты так не любишь свое железо? Что оно тебе плохого сделало)))
Курс доллара вновь опустился до 60 рублей
pOdOnOg
15:38
С этим не сравнить...
Нейросеть дорисовала ноги Moне Лизе и "подправила" еще несколько мировых шедевров живописи
&lt;TopUpdate&gt;
15:37
интел опять разводит своих покупателей на деньги, а впрочем ничего нового.
Новый сокет для ЦП Intel Meteor/Arrow Lake изменится не так значительно, как предполагалось ранее
warmuza
15:37
любите ли вы новости 3-суточной давности, как люблю их я?
Intel Arc была выставлена на турнире Intel Extreme Masters 2022
Муж_ЗАГЛOТА
15:33
капитан очевидность)))) все во всем мире так делают, а у вас совесть заиграла???
Стали известны подробности открытия McDonald’s в РФ – привычный вкус в новой упаковке
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем