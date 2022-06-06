Одна из них — Frostpunk 2.

Получив огромный кредит доверия геймеров благодаря антивоенному «выживачу» This War of Mine и градостроительной стратегии Frostpunk, коллектив 11 bit Studios вполне справедливо решил, что способен осилить разработку сразу нескольких проектов одновременно. Мы уже точно знаем, что студия работает над Frostpunk 2, однако слухи и публикации вакансий гласили о том, что в стенах компании параллельно готовятся ещё два проекта. Теперь старший PR-менеджер 11 bit Studios Конрад Адамчевский подтвердил данную информацию, заявив, что три отдельных команды разработчиков внутри студии параллельно трудятся над тремя играми.

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Один из двух таинственных проектов студии будет анонсирован уже 12 июня в рамках PC Gaming Show. Что же до Frostpunk 2, то мы имеем дело с прямым продолжением оригинального градостроительного «выживача», действие которого развернётся спустя несколько десятилетий после того, как наши обитатели большого котлована пережили новый ледниковый период. Во главе угла теперь будут стоять нефть и нефтепродукты, так что сеттинг можно назвать относительно современным.