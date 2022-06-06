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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Клифф Блезински и Nightdive Studios хотят сделать ремастер Unreal
Как ни печально, но ремастеринг всего подряд — это лучшее, что может выдать современный игропром.
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Быть может, Клифф Блезински временно и оставлял игровую индустрию, предпочтя взять отдых от дела всей своей жизни, но когда речь заходит о культовом проекте, таком, как Unreal, то отсиживаться в сторонке может быть фатальной ошибкой. По всей видимости, именно так решил Блезински, поскольку на днях стало известно о том, что геймдизайнер от лица известной своими «реставрационными» работами студии Nightdive обратился к главе Epic Games Тиму Суини с предложением о подготовке ремастера Unreal.

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Сам Блезински данную информацию комментировать не стал, сославшись на «юридические причины». По всей видимости, пока соответствующего соглашения между Epic Games и Nightdive Studios не существует. В целом неясно, насколько вообще Epic Games заинтересована в том, чтобы делать визуально облагороженную версию своего культового боевика.

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Сейчас Nightdive Studios вовсю корпит над ремейком System Shock. А вот за что коллектив возьмётся после его релиза — это уже пища для размышлений.

#nightdive studios #unreal
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