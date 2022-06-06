В данном случае нельзя ставить между данной статистикой и продажами знак «=».

Вышедшая в ноябре прошлого года гоночная аркада Forza Horizon 5 продолжает демонстрировать то, что можно назвать долгоиграющим успехом. Сама студия Playground Games данной статистикой не делится, однако внимательные пользователи, открывшие таблицу лидеров проекта, обнаружили, что общее число её (таблицы) участников перевалило за двадцать миллионов.

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Последний раз «круглая» отметка — 15 миллионов пользователей — была зафиксирована в Forza Horizon 5 в самом начале этого года. Таким образом, проект, безусловно, стремительно теряет свою актуальность, но всё ещё уверенно держится на плаву.

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Важно, впрочем, понимать, что в случае с Forza Horizon 5 пользовательская база не равна числу проданных копий проекта. Дело в том, что игра распространяется в том числе в составе подписки Xbox Game Pass, где многие проекты просто запускаются игроками на короткое время исключительно с целью ознакомления.