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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: трейлер фестиваля игр Summer Game Fest 2022 с ожидаемыми новинками
Очевидно, будут и сюрпризы.
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На официальном YouTube-канале The Game Awards был представлен трейлер грядущего летнего фестиваля игр Summer Game Fest.

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В представленном ролике запечатлено множество проектов, готовящихся к показу. Среди них есть The Callisto Protocol, Marvel’s Midnight Suns, Gotham Knights, League of Legends, Street Fighter 6 и другие.

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В трейлере не «засветились» некоторые проекты, показ которых в рамках Summer Game Fest в буквальном смысле гарантирован. Например, Modern Warfare II. Что до самого мероприятия, то оно начнётся 9 июня в 21:00 по Москве.

#summer game fest 2022
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