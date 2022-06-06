Очевидно, будут и сюрпризы.

3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

На официальном YouTube-канале The Game Awards был представлен трейлер грядущего летнего фестиваля игр Summer Game Fest.

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В представленном ролике запечатлено множество проектов, готовящихся к показу. Среди них есть The Callisto Protocol, Marvel’s Midnight Suns, Gotham Knights, League of Legends, Street Fighter 6 и другие.

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В трейлере не «засветились» некоторые проекты, показ которых в рамках Summer Game Fest в буквальном смысле гарантирован. Например, Modern Warfare II. Что до самого мероприятия, то оно начнётся 9 июня в 21:00 по Москве.