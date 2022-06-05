Но это всё равно потрясающий результат.

Недельный чарт продаж в Steam — это такая вещь, которая, в принципе, заранее прогнозируется с точностью, близкой к стопроцентной. Сегодня, однако, произошло удивительное событие: но поражает оно не тем, что лидер предыдущих недель в лице V Rising сошёл с верхней ступеньки пьедестала — это как раз вполне ожидаемо и естественно, — а тем, что уступил данный вампирский «выживач» не кому-то, а портативному компьютеру Steam Deck от Valve. Он также продаётся в Steam, поэтому попадает в чарт, будто это какая-то игра; что, конечно, неправильно, но имеем, что имеем.

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В целом же изменения в чарте, как обычно, несущественные и не особо интересные. На третьем месте продолжает на удивление всем держаться Elden Ring, на четвёртом расположился Valve Index VK Kit. Приключения котика Stray стартовали с десятой позиции, ну а высокоточный боевик Sniper Elite 5 полощется где-то на донышке на девятом месте.

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В целом десятка лидеров по итогам этой недели выглядит так: