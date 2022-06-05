Правильно: надо ещё одну франшизу превратить в конвейер.

За последние несколько лет франшиза Crash Bandicoot пережила что-то, что можно вполне назвать вторым рождением. Охочая до денег Activision, естественно, так просто данное положение дел не оставит, и постарается выжать из ситуации максимальную выгоду. Что, по всей видимости, и происходит: сразу несколько инсайдеров сообщили о том, что ответственная за Crash Bandicoot студия Toys For Bob работает над новой частью серии.

реклама

Никаких подробностей пока нет, однако из комментариев инсайдеров следует, что анонс проекта состоится уже через неделю, вечером 12 июня в ходе совместной презентации Xbox и Bethesda. При чём тут Xbox и Bethesda, спросите вы? А мы напомним, что Activision Blizzard после рекордной сделки с Microsoft уже активно интегрируется в пространство второй.

анонсы и реклама RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Наиболее современным проектом серии является вышедшая осенью 2020 года Crash Bandicoot 4 It’s About Time, получившая массу положительных отзывов и разошедшуюся вполне приемлемым для подобного проекта (и аппетитов Activision) тиражом.