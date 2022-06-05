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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдеры сообщают о находящейся в разработке новой части Crash Bandicoot
Правильно: надо ещё одну франшизу превратить в конвейер.
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За последние несколько лет франшиза Crash Bandicoot пережила что-то, что можно вполне назвать вторым рождением. Охочая до денег Activision, естественно, так просто данное положение дел не оставит, и постарается выжать из ситуации максимальную выгоду. Что, по всей видимости, и происходит: сразу несколько инсайдеров сообщили о том, что ответственная за Crash Bandicoot студия Toys For Bob работает над новой частью серии.

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Никаких подробностей пока нет, однако из комментариев инсайдеров следует, что анонс проекта состоится уже через неделю, вечером 12 июня в ходе совместной презентации Xbox и Bethesda. При чём тут Xbox и Bethesda, спросите вы? А мы напомним, что Activision Blizzard после рекордной сделки с Microsoft уже активно интегрируется в пространство второй.

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Наиболее современным проектом серии является вышедшая осенью 2020 года Crash Bandicoot 4 It’s About Time, получившая массу положительных отзывов и разошедшуюся вполне приемлемым для подобного проекта (и аппетитов Activision) тиражом.

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