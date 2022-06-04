Разработчики из студии Roll7, которые ранее выпустили серию экшен-платформеров OlliOlli, представили свой новый проект — Rollerdrome. Речь идёт о жанровом гибриде, сочетающем в себе классическую спортивную аркаду и шутер от третьего лица. И всё это обставлено в декорациях антиутопии.
реклама
Rollerdrome — это ещё и адреналиновая игра, в которой главная героиня делает сальто и сложные акробатические пируэты на роликах, попутно стреляя из разного оружия.
Ключевая особенность Rollerdrome — её уникальный визуальный стиль. Любовь разработчиков к ретрофутуризму сложно не заметить. Здесь также присутствует абсолютно оригинальный саундтрек, в котором канонический ретрозвук в сочетании с современнейшими технологиями создают идеальный фон для творящейся на экране кровавой бани в комиксовом стиле.
Но этот проект — не только про финты и отточенные движения. Параллельно будет развиваться история, в которой главная героиня попытается дать отпор корпорациям с их зловещими заговорами и раскрыть страшную тайну.
Релиз Rollerdrome должен состояться 4 августа на PS4 и PS5, а также 16 августа на ПК.