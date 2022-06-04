Игра должна выйти уже этим летом.

3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

3080 Gigabyte за 100 с началом в Регарде

Разработчики из студии Roll7, которые ранее выпустили серию экшен-платформеров OlliOlli, представили свой новый проект — Rollerdrome. Речь идёт о жанровом гибриде, сочетающем в себе классическую спортивную аркаду и шутер от третьего лица. И всё это обставлено в декорациях антиутопии.

реклама

Rollerdrome — это ещё и адреналиновая игра, в которой главная героиня делает сальто и сложные акробатические пируэты на роликах, попутно стреляя из разного оружия.

Ключевая особенность Rollerdrome — её уникальный визуальный стиль. Любовь разработчиков к ретрофутуризму сложно не заметить. Здесь также присутствует абсолютно оригинальный саундтрек, в котором канонический ретрозвук в сочетании с современнейшими технологиями создают идеальный фон для творящейся на экране кровавой бани в комиксовом стиле.

Но этот проект — не только про финты и отточенные движения. Параллельно будет развиваться история, в которой главная героиня попытается дать отпор корпорациям с их зловещими заговорами и раскрыть страшную тайну.

анонсы и реклама -40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке 3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Релиз Rollerdrome должен состояться 4 августа на PS4 и PS5, а также 16 августа на ПК.