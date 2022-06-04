Компания VK в данный момент прорабатывает возможность запуска российского магазина приложений под названием RuStore на мобильной операционной системе iOS. Соответствующая информация была обнародована нынешним главой компании Владимиром Кириенко.
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«Мы анализируем историю с возможностью выхода на рынок айфонов, но пока для нас Android стоит в приоритете именно из-за своей архитектуры», — заявил нынешний глава VK. Дополнительно Кириенко подчеркнул, что задача развития RuStore состоялся в том, чтобы у каждого пользователя был выбор, и чтобы он мог пользоваться «максимально широкой палитрой приложений».
«Сейчас уже более 200 приложений, на момент запуска их было 100», — рассказал о количестве приложений RuStore Владимир Кириенко. По его словам, возможности платформы Android позволяют предоставить качественный сервис, а также защитить пользователей от вредоносного ПО и рисков с точки зрения персональных данных.