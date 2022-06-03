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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Приключенческая игра Stray про бездомного котика в кибергороде выйдет 19 июля
Смотрим новый трейлер по такому случаю.
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Разработчики из BlueTwelve Studio совместно с издательством Annapurna Interactive представили трейлер Stray — приключенческой игры про потерявшегося, одинокого, оторванного от семьи бродячего кота. Пушистику предстоит разгадать древнюю тайну и вырваться из давно заброшенного города.

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Публикация трейлера приурочена к объявлению точной даты релиза проекта — 19 июля. В свежем ролике наш герой исследует локации и сталкивается с врагами.

Stray — приключенческая игра от третьего лица, действие которой разворачивается на неоновых улицах и в подворотнях «тонущего» города в стилистике киберпанк. Всё внимание будет уделяться котику, но в какой-то момент герой подружится с маленьким летающим дроном B12. Именно он должен помочь выбраться из города.

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Stray выйдет на ПК, PlayStation 5 и PlayStation 4.

#bluetwelve studio #stray
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