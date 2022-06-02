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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Постапокалиптическая стратегия Surviving the Aftermath в середине июня получит первое дополнение
И в нём даже будет новый контент в виде возможности формировать альянсы.
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Полноценный релиз постапокалиптической стратегии Surviving the Aftermath состоялся в ноябре прошлого года, и разработчикам потребовалось целых семь месяцев, чтобы подготовить для проекта первое контентное дополнение под названием New Alliances, анонс которого состоялся сегодня, и релиз которого назначен на 16 июня. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Главная тема дополнения — построение прочных союзов, благодаря которым будет обеспечена безопасность выживших людей на просторах Пустоши. С дополнением New Alliances в мире игры появятся новые угрозы, противодействовать которым в одиночку попросту не получится.

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Что же касается Surviving the Aftermath в целом, то проект не получил должного уровня принятия в геймерской среде, что в очередной раз подтверждает теорию, гласящую, что современный игрок в массовом порядке морально не готов осваивать такие требующие сосредоточенности и научного подхода жанры, как стратегии.

#paradox interactive #surviving the aftermath #iceflake studios
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