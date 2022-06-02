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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Borderlands 3 наконец-то появился полноценный кроссплей между всеми платформами
PlayStation опоздала почти на год.
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Формально функция кроссплея, которая стала особенно актуальной в период пандемии, присутствует в Borderlands 3 на протяжении почти года. На практике же пользоваться ей могли только игроки на PC и Xbox — в сути, «Microsoft-платформ» (мы намеренно не учитываем Google Stadia, поскольку её доля в «общем зачёте» смехотворная). Теперь, спустя непозволительно долгое время, к этой сладкой парочке присоединился третий — PlayStation. Окажется ли третий лишним покажет только время, но количество людей, обрадовавшихся данному известию в официальном Twitter-аккаунте серии, просто зашкаливает.

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Согласно прошлогодним заявлениям руководства студии Gearbox, обеспечению доступа PlayStation к кроссплею противилась сама Sony. Видимо, рациональное мышление всё же одержало верх.

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Пару недель назад Borderlands 3 на PC раздали всем желающим (но не в России) в Epic Games Store, так что дополнительная пользовательская база у проекта так или иначе сформирована.

#gearbox software #borderlands 3
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