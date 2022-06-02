Продолжается эпопея с добровольным отказом иностранных игровых издателей от огромного игрового рынка. Сегодня в Epic Games Store стартовала очередная подарочная раздача игры, которой посчастливилось стать Wolfenstein The New Order. К сожалению, Bethesda Softworks, будучи отныне частью Microsoft Gaming, «временно» приостановила продажи своих продуктов в России, поэтому Epic Games приходится исполнять указания издательства и отключать доступ к подарку для учётных записей, в которых установлен соответствующий регион.
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Важно понимать, что просто так данное ограничение не обходится: одного VPN мало. Как советуют умелые пользователи, если вы хотите продолжать получать подарки от Epic Games Store, включая даже «санкционку», то необходимо с активным VPN-соединением создать новую учётную запись с любым «открытым» регионом.
Следующая подарочная игра — тоже «секретная». Скорее всего, что-то крупное и значительное, а, значит, в России формально доступно не будет.