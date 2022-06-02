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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: анимационный трейлер Rainbow Six Siege с новой оперативницей и отрядом Wolfguard
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Разработчики из компании Ubisoft представили анимационный трейлер онлайн-шутера Rainbow Six Siege, посвящённый привычной, в общем-то рутине здешних оперативников. Группа французский бойцов штурмует завод и спасает заложников на протяжении почти двух минут. Приятно удивляет стиль анимации трейлера — напрашиваются аналогии с одной из короткометражек сериала Netflix «Любовь. Смерть. Роботы».

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Много внимания в представленном видеоматериале получили отряд Wolfguard и оперативница Сенс. Последняя тут умеет создавать голографический экран, который может заблокировать обзор и зайти к врагу сбоку, что и было продемонстрировано в ролике. Сама оперативница уже доступна в игре.

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Онлайн-шутер Rainbow Six Siege доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.

#ubisoft #rainbow six siege
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