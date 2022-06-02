Очевидно, причина в том, что июнь уже и так битком забит различными выставками.

Июнь традиционно является одним из наиболее насыщенных в плане игровых новостей месяцев в году. Связано это с тем, что после фактической «гибели» E3, которая всегда проводилась именно в первый месяц лета, многие издатели и разработчики решили не нарушать традицию и продолжить анонсировать свои новинки именно в июне. Всего в этом месяце пройдёт порядка десяти различных презентаций, поэтому вполне логичным стало решение Ubisoft, по которому её мероприятие откладывается с июня на более поздний срок в этом году.

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Хотя причинами данного решения Ubisoft формально не поделилась, догадаться, в чём они заключаются, нетрудно. Во-первых, Ubisoft запланировала достаточно масштабную презентацию, в рамках которой, если верить инсайдерской информации, продемонстрирует порядка двух десятков видеоигр. Во-вторых (частично следует из первого), июнь столь сильно «забит» различными игровыми выставками и презентациями, что лучше не перегружать данный период, рискуя, что большая часть анонсов пройдёт почти незамеченным, а спокойно и без истерик провести своё мероприятие чуть позже.

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Основная масса игровых мероприятий пройдёт до 12 июня включительно. Через двенадцать часов, в частности, стартует State of Play, где в течение получаса нам должны показать несколько игр от партнёров Sony.