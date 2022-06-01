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Новости Software Игнатий Колыско
Wargaming окончательно передаст свой бизнес в России и Беларуси питерской Lesta Studio в течение «ближайшего времени»
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Компания Wargaming собирается окончательно передать свой бизнес на территории России и Беларуси питерской Lesta Studio — сделает она это в самое ближайшее время. Соответствующую информацию опубликовали авторы портала dev.by со ссылкой на представителей команды разработки World of Tanks.

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Официальное заявление представителей Wargaming:

«Как компания сообщала ранее, Wargaming и менеджмент Lesta Studio работают над передачей комплекса бизнеса компании Wargaming в России и Беларуси, включая доли в ООО «Леста». Оформление, передача и отражение изменений собственников занимает некоторое время.

Мы намереваемся завершить передачу долей менеджменту Lesta Studio в ближайшие недели. При этом с 31 марта 2022 года все решения, связанные с бизнесом в России и Беларуси, принимаются руководством Lesta Studio. Компания Wargaming не получает денег с российского и белорусского рынков».

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Чуть ранее стало известно, что в процессе перехода сервисы поддержки будут доступны в России и Беларуси, но заниматься ими будут уже новые владельцы. Для минской студии Wargaming окончательный дедлайн по всем вопросам, связанным с персоналом, должен был быть улажен до 31 мая. Судя по ранее поступавшей информации, так оно и вышло.

#wargaming
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