Компания Wargaming собирается окончательно передать свой бизнес на территории России и Беларуси питерской Lesta Studio — сделает она это в самое ближайшее время. Соответствующую информацию опубликовали авторы портала dev.by со ссылкой на представителей команды разработки World of Tanks.
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Официальное заявление представителей Wargaming:
«Как компания сообщала ранее, Wargaming и менеджмент Lesta Studio работают над передачей комплекса бизнеса компании Wargaming в России и Беларуси, включая доли в ООО «Леста». Оформление, передача и отражение изменений собственников занимает некоторое время.
Мы намереваемся завершить передачу долей менеджменту Lesta Studio в ближайшие недели. При этом с 31 марта 2022 года все решения, связанные с бизнесом в России и Беларуси, принимаются руководством Lesta Studio. Компания Wargaming не получает денег с российского и белорусского рынков».
Чуть ранее стало известно, что в процессе перехода сервисы поддержки будут доступны в России и Беларуси, но заниматься ими будут уже новые владельцы. Для минской студии Wargaming окончательный дедлайн по всем вопросам, связанным с персоналом, должен был быть улажен до 31 мая. Судя по ранее поступавшей информации, так оно и вышло.