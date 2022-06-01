Если вы уже давно запутались в играх, выходящих во франшизе Warhammer 40,000, то разработчики из Owlcat Games решили добавить дополнительной неразберихи во всю эту и без того непростую для понимания ситуацию. Встречаем, ролевая игра Warhammer 40,000 Rogue Trader.
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Главным героем станет представитель вольных торговцев, которые в Империуме совмещают в себе функции купцов и исследователей. В распоряжении главного героя будет его личный корабль-база, а всего нам позволят повидать значительную часть известного человечеству космического пространства.
Как и положено адекватной ролевой игре, в Warhammer 40,000 Rogue Trader многое будет зависеть от принимаемых нами решений. В детали вдаваться пока слишком рано: у новинки нет даже приблизительных сроков выхода.