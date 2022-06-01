Telegram в их число, вопреки расхожему мнению, не входит.

В российском правительстве озадачились тем фактом, что главы регионов массово пользуются иностранными мессенджерами, в число которых, вопреки расхожему мнению, также входит и Telegram. Правительство намеревается перевести рабочую переписку губернаторов в специально созданный VK сервис для госслужащих, о чём передаёт издание «Коммерсантъ».

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Помимо мессенджеров «импортозаместить» для чиновников высшего звена собираются также софт для видеоконференций, электронной почты и «облачных» офисных приложений. Как уточняется, данная рекомендация будет действовать в отношении внутреннего и служебного общения чиновников. Вести свои личные каналы в других мессенджерах, где им удобнее общаться с гражданами и публиковать свои мысли на ту или иную тему, им никто запрещать не будет.

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Отдельные эксперты полагают, что от данной правительственной инициативы будет мало пользы. Во-первых, привычка — вторая натура, а во-вторых, будет крайне затруднительно проверить, для каких целей используется иностранное программное обеспечение.