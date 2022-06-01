Издательство THQ Nordic и студия-разработчик Black Forest Games предоставили журналистам отдельных игровых изданий превью-версию Destroy All Humans! 2 Reprobed. Результатом этой коллаборации стала публикация геймплейных видео, одним из которых мы и спешим поделиться с вами.
реклама
На канале IGN появилось видеопревью экшена, которое даёт понять, как во всё это нужно будет играть. Место действия — Сан-Франциско. Главный герой Крипто — воинствующий инопланетянин, который разносит врагов с помощью своего бластера. В представленном видео Крипто успевает также запустить человека куда-то вверх с помощью невероятной силы и разрушить тюрьму Алькатрас.
Журналисты издания IGN сумели записать геймплей только с первых двух уровней игры, по декорациям которых безошибочно угадываются Лондон и Сан-Франциско. Путешествовать между локациями можно на летающей тарелке, сея панику среди местного населения.
Destroy All Humans! 2 поступит в продажу 30 августа на ПК, PS5, Xbox Series X и S.