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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: геймплей демоверсии Destroy All Humans! 2 с экшеном и уникальными механиками
Игра выйдет 30 августа.
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Издательство THQ Nordic и студия-разработчик Black Forest Games предоставили журналистам отдельных игровых изданий превью-версию Destroy All Humans! 2 Reprobed. Результатом этой коллаборации стала публикация геймплейных видео, одним из которых мы и спешим поделиться с вами.

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На канале IGN появилось видеопревью экшена, которое даёт понять, как во всё это нужно будет играть. Место действия — Сан-Франциско. Главный герой Крипто — воинствующий инопланетянин, который разносит врагов с помощью своего бластера. В представленном видео Крипто успевает также запустить человека куда-то вверх с помощью невероятной силы и разрушить тюрьму Алькатрас.

Журналисты издания IGN сумели записать геймплей только с первых двух уровней игры, по декорациям которых безошибочно угадываются Лондон и Сан-Франциско. Путешествовать между локациями можно на летающей тарелке, сея панику среди местного населения.

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Destroy All Humans! 2 поступит в продажу 30 августа на ПК, PS5, Xbox Series X и S.

#thq nordic #black forest games #destroy all humans 2
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