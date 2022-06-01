Видимо, кому-то и зачем-то это нужно.

В конце мая прошлого года в продажу после длительной череды передряг наконец-то поступил экшен Biomutant. Большой популярности он закономерно не снискал, отзывы получил в лучшем случае «на троечку с плюсом», но в THQ Nordic унывать не привыкли, поэтому, по всей видимости, Biomutant с целью увеличения пользовательской базы в обозримой перспективе заглянет на новые для себя платформы в лице PlayStation 5 и Xbox Series.

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Сама информация следует из утечки, которую внимательные пользователи заметили в базе данных PSN. В прошлом году разработчики Biomutant уже заявляли о планах выпустить игру на текущем поколении консолей, но дальше слов дело пока не доходило, да и новостями представители студии или издателя предпочитали не делиться.

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Стоит отметить, что на консолях текущего поколения Biomutant и так вполне сносно работает благодаря системе обратной совместимости. В данном материале же речь идёт о полноценных версиях игры для PS5 и Xbox Series — с задействованием всех их возможностей и вычислительных мощностей.