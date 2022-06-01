Разработчики Tekken 7 не смогли удержаться и не стали ждать «юбилейного» показателя (отчасти потому, что его можно никогда и не дождаться), поэтому решили поделиться прекрасным для себя известием сегодня. Итак, согласно официальной статистике, на сегодняшний день тираж Tekken 7 превысил отметку в девять миллионов экземпляров.
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Чем данный показатель примечателен? На самом деле, всё предельно просто: Tekken 7 с девятью миллионами проданных копий стала самой коммерчески успешной игрой данной серии файтингов, о чём и сообщил продюсер франшизы Кацухиро Харада. Всего игры серии Tekken за всё время её существования разошлись суммарным тиражом в 53 миллиона экземпляров.
Стоит отметить, что в этом месяце Tekken 7 исполнится уже пять лет. Иными словами, коммерческим успехом показатели проекта за столь продолжительный промежуток времени можно назвать лишь с очень большой натяжкой: современная высокобюджетная индустрия оперирует разительно отличающимися статистическими показателями. Впрочем, файтинги — жанр сам по себе крайне нишевый, поэтому ожидать от его представителя продаж в десятки миллионов копий весьма наивно.