В данном, естественно, плане.

Разработчики Tekken 7 не смогли удержаться и не стали ждать «юбилейного» показателя (отчасти потому, что его можно никогда и не дождаться), поэтому решили поделиться прекрасным для себя известием сегодня. Итак, согласно официальной статистике, на сегодняшний день тираж Tekken 7 превысил отметку в девять миллионов экземпляров.

реклама

Чем данный показатель примечателен? На самом деле, всё предельно просто: Tekken 7 с девятью миллионами проданных копий стала самой коммерчески успешной игрой данной серии файтингов, о чём и сообщил продюсер франшизы Кацухиро Харада. Всего игры серии Tekken за всё время её существования разошлись суммарным тиражом в 53 миллиона экземпляров.

анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming RTX 3070 уже дешевле 90тр <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3080 Ti за 120тр в XPERT.RU !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Стоит отметить, что в этом месяце Tekken 7 исполнится уже пять лет. Иными словами, коммерческим успехом показатели проекта за столь продолжительный промежуток времени можно назвать лишь с очень большой натяжкой: современная высокобюджетная индустрия оперирует разительно отличающимися статистическими показателями. Впрочем, файтинги — жанр сам по себе крайне нишевый, поэтому ожидать от его представителя продаж в десятки миллионов копий весьма наивно.