Разработчики грядущего симулятора F1 22 собираются очень сильно удивить своих игроков новыми геймплейными «фишками», основные из них были представлены в рамках нового трейлера.
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Итак, среди отличительных особенностей F1 22 следует отметить следующее: новое рулевое колесо, программы для оттачивания мастерства, режим иммерсивного вещания (пилоты проезжают формировочный круг и заглядывают в пит-стоп).
Повышению реалистичности всего происходящего здесь уделяется очень много внимания. Например, иногда во время технической остановки могут случиться ошибки персонала, которые повлияют на результат заезда, а в случае проблем на треке придётся ехать за машиной безопасности.
F1 22 порадует игроков адаптивным ИИ, который подстраивается под умения и способности игрока, настройками доступности, обновлёнными трассами этапов в Испании, Австралии и Абу-Даби и ещё парочкой вещей.
Режим «Жизнь F1» — особый хаб, в котором смогут украсить окружающее пространство и настроить аватар персонажа (вплоть до одежды). В хабе также можно выставить автомобили и заработанные кубки.
В F1 22 также будет режим «Моя команда», в котором нужно создать собственную сборную, тренировать её и оформить для неё ливрею. Любителям развлечь себя особым образом может приглядеться «Формула-2» и мультиплеер для двоих игроков на разделённом экране.
F1 22 должна выйти 1 июля на ПК, Xbox и PlayStation.