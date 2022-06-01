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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: разработчики F1 22 рассказали об основных особенностях грядущего симулятора
Игра выйдет 1 июля текущего года на ПК и консолях.
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Разработчики грядущего симулятора F1 22 собираются очень сильно удивить своих игроков новыми геймплейными «фишками», основные из них были представлены в рамках нового трейлера.

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Итак, среди отличительных особенностей F1 22 следует отметить следующее: новое рулевое колесо, программы для оттачивания мастерства, режим иммерсивного вещания (пилоты проезжают формировочный круг и заглядывают в пит-стоп).

Повышению реалистичности всего происходящего здесь уделяется очень много внимания. Например, иногда во время технической остановки могут случиться ошибки персонала, которые повлияют на результат заезда, а в случае проблем на треке придётся ехать за машиной безопасности.

F1 22 порадует игроков адаптивным ИИ, который подстраивается под умения и способности игрока, настройками доступности, обновлёнными трассами этапов в Испании, Австралии и Абу-Даби и ещё парочкой вещей.

Режим «Жизнь F1» — особый хаб, в котором смогут украсить окружающее пространство и настроить аватар персонажа (вплоть до одежды). В хабе также можно выставить автомобили и заработанные кубки.

В F1 22 также будет режим «Моя команда», в котором нужно создать собственную сборную, тренировать её и оформить для неё ливрею. Любителям развлечь себя особым образом может приглядеться «Формула-2» и мультиплеер для двоих игроков на разделённом экране.

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F1 22 должна выйти 1 июля на ПК, Xbox и PlayStation.

#codemasters #f1 22
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