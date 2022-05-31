EA, Ubisoft, Devolver и другие — все будут.

Всего через каких-то полторы недели стартует одно из основных игровых мероприятий грядущего лета — Summer Game Fest 2022. А сегодня его организатор, вездесущий Джефф Кили, весьма «толстым» способом намекнул, что в этом году выставку имеет смысл посмотреть, ведь в её рамках будет показано 30—40 различных игр, в том числе от известных и крупных издателей, среди которых EA, Ubisoft, Capcom, Square Enix, Activision и многие другие.

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Какие конкретно игры будут продемонстрированы на мероприятии, естественно, заранее не сообщается, дабы не портить сюрприз. Но одно совершенно точно: Summer Game Fest в этом году со столь серьёзной программой затянется минимум на пару часов, обеспечив нас валом материалов для публикации.

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Мероприятие начнётся 9 июня в 21:00 по московскому времени.