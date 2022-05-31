Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В грядущем Summer Game Fest примут участие порядка сорока игр, в том числе от крупных издателей
EA, Ubisoft, Devolver и другие — все будут.
анонсы и реклама
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
-30% на 3070 Ti Gigabyte Gaming
3060 Gigabyte Gaming дешевле 60тр
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

Всего через каких-то полторы недели стартует одно из основных игровых мероприятий грядущего лета — Summer Game Fest 2022. А сегодня его организатор, вездесущий Джефф Кили, весьма «толстым» способом намекнул, что в этом году выставку имеет смысл посмотреть, ведь в её рамках будет показано 30—40 различных игр, в том числе от известных и крупных издателей, среди которых EA, Ubisoft, Capcom, Square Enix, Activision и многие другие.

реклама

Какие конкретно игры будут продемонстрированы на мероприятии, естественно, заранее не сообщается, дабы не портить сюрприз. Но одно совершенно точно: Summer Game Fest в этом году со столь серьёзной программой затянется минимум на пару часов, обеспечив нас валом материалов для публикации.

анонсы и реклама
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-35% на 3090 Gigabyte Gaming
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
RTX 3070 уже дешевле 90тр
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
3080 Ti за 120тр в XPERT.RU
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Мероприятие начнётся 9 июня в 21:00 по московскому времени.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 200 тысяч рублей - любые игры в QuadHD и 4K
20
Ищем достойную термопасту для видеокарты. Часть 2
117
Обзор и тест модулей памяти Kingston 32GB DDR4 (KVR29N21D8/32)
35
i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
23
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+
Forgive Me Father: плоский Ктулху
3
Science Advances: Цепкие роботы-скалолазы смогут доставлять лекарства в самые труднодоступные участки нашего организма
+
LEST: Концепция по трансформации небоскребов в гравитационные накопители энергии
+

Сейчас обсуждают

Sheshenbek
21:46
А я в 12 лет с пацанами ходили металл воровать, потому что мы просто выживали даже на хлеб не было денег.
Илон Маск: "мои дети в 12 лет писали код лучше, чем основатель Dogecoin Джексон Палмер"
IRanPast
21:45
Потому-что куча обходов существует!
Бюджетные игровые видеокарты в РФ становятся доступнее – GeForce GTX 1660S подешевела на 30%
Richard Knaak
21:42
почему 1630 сранивают с 1050ти, разве он не конкурент просто 1050? логика в том что 1030 хуже 1050 значит некст бюджетка должна быть как 1050 или выше
Nvidia GeForce GTX 1630 выйдет в середине июня
IRanPast
21:41
Больше уже не будут, своих бы прокормить )))
Главы ЕС одобрили частичное эмбарго российской нефти и подписали шестой пакет санкций
Русик Русик
21:41
гугл не прогнется, пусть лапу сосут
Роскомнадзор потребовал удалить из Google Play приложение Tor Browser
Sheshenbek
21:37
Потому что там 90% мужских костюмов - это негры, не люблю играть за негров да и вообще не люблю негров мазута. А это девушка робот собранная из частей. И тем более она няшная, мой личный робот нагибат...
i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
VaNnOrus
21:36
Какой идиот рассказывает про компьютерюниверс, когда они не доставляют в Россию? Не все на границе живут, если что. Не говоря уже о том, что гарантий при такой покупке нет никаких.
Бюджетные игровые видеокарты в РФ становятся доступнее – GeForce GTX 1660S подешевела на 30%
wwr222
21:27
8 - не 4. Для интернета этого мало. Но для просмотра Ютьюба хватает (для 720-1080р). Собственно под это и собрал.
i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
Dmitry Mitry
21:18
У меня на работе 2500К с 8 гигабайтами памяти, не ощущаю никаких неудобств. Матлаб и рад студию гоняет без проблем.
i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
wwr222
21:17
Какие "эти процы"? Тут заблокированный множитель, какой разгон? "Потребляет мало" - в сравнении с чем? Что за чушь ты постоянно несешь?
i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем