Всего через каких-то полторы недели стартует одно из основных игровых мероприятий грядущего лета — Summer Game Fest 2022. А сегодня его организатор, вездесущий Джефф Кили, весьма «толстым» способом намекнул, что в этом году выставку имеет смысл посмотреть, ведь в её рамках будет показано 30—40 различных игр, в том числе от известных и крупных издателей, среди которых EA, Ubisoft, Capcom, Square Enix, Activision и многие другие.
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Какие конкретно игры будут продемонстрированы на мероприятии, естественно, заранее не сообщается, дабы не портить сюрприз. Но одно совершенно точно: Summer Game Fest в этом году со столь серьёзной программой затянется минимум на пару часов, обеспечив нас валом материалов для публикации.
Мероприятие начнётся 9 июня в 21:00 по московскому времени.