Загружать мобильные приложения в недавно представленном магазине приложений RuStore от группы компаний VK смогут только индивидуальные предприниматели и юридические лица. Соответствующую информацию опубликовало издание «ТАСС» со ссылкой на обсуждение в сообществе RuStore во «ВКонтакте».
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Из вышенаписанного следует, что физические лица и самозанятые разработчики не смогут загружать мобильные приложения в российский магазин приложений для Android.
«Для регистрации в RuStore необходимо наличие компании или ИП. Это обязательное условие, без которого верификация невозможна», — рассказал ТАСС представитель RuStore в ответ на соответствующий запрос.
Помимо этого, для подтверждения регистрации в кабинете разработчика необходимо наличие усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП), которую выдают юридическим лицам и ИП для проведения различных операций с информационными системами, взаимодействию с госорганами, коммерческими организациями или торговыми площадками. Данный пункт упоминался представителями RuStore в письме одному из разработчиков.
В другом российском магазине приложений NashStore физические лица и самозанятые могут предлагать свои приложения. Об этом журналистам «ТАСС» сообщил директор по проектам АНО «Цифровые платформы», разработчик NashStore, Владимир Зыков. Оформление ИП для разработчиков-одиночек потребует дополнительных расходов, что может негативным образом сказаться на привлекательности RuStore.
«Для многих, программирование — это хобби, хочется делиться с людьми своим творчеством, особенно, если оно востребовано, оформление ИП также требует дополнительных расходов. В качестве верификации можно было бы использовать "Госуслуги"», — сообщил «ТАСС» разработчик бортового многофункционального компьютера для автомобилей Артем Самусенко.