Когда нечего делать — считай каждый промежуточный результат.

Вампирский «выживач» V Rising продолжает демонстрировать поразительную популярность. Не успели разработчики «отойти» от восторга, вызванного стремительным достижением отметки в пятьсот тысяч, а затем и в миллион копий, как сегодня они сообщили о преодолении нового рубежа — полтора миллиона экземпляров. Зачем рапортовать о промежуточных результатах продаж, конечно, не до конца ясно, поэтому спишем это на эйфорию со стороны разработчиков. В конце концов, не каждый день глубоко вторичный по своей сути и бюджету проект удосуживается такого счастья.

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Важно помнить также, что мы имеем дело с игрой в раннем доступе; то есть, V Rising будет постоянно развиваться и обрастать новым контентом, однако даже на текущей стадии она привлекла внимание полутора миллионов пользователей, 88 % из которых остались ею полностью довольными.

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Хотя впереди ещё большая, долгая и кропотливая работа, девелоперы смотрят в будущее с оптимизмом и даже раздумывают о том, чтобы в перспективе выпустить V Rising на дополнительных платформах. В данном случае — на консолях.