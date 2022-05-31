Сегодня некоторые СМИ, которым следует полностью пересмотреть свою редакционную политику, дабы не попасть в крайне неприятное и затруднительное положение, ссылаясь на «левый» Telegram-канал «понесли» новость о том, что Роскомнадзор якобы начал замедлять трафик YouTube в России — по аналогии с похожими действиями (до полной блокировки) в отношении Twitter. Получив соответствующий сигнал от читателей, мы в редакции сразу же проследовали на официальный сайт, а затем и на официальный Telegram-канал Роскомнадзора, где ведомство опровергло вышеизложенные донесения.
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По словам представителей Роскомнадзора, ведомство не принимало никаких ограничительных мер в отношении YouTube, и трафик данного сервиса никак не ограничивается. А вот в отношении распространяющего недостоверную информацию СМИ Роскомнадзором будет проведена соответствующая проверка и приняты установленные законом меры.
Важно понимать, что в столь сложные времена надо перепроверять всю информацию даже не дважды, не трижды, а четырежды. Дабы не попасть в крайне тяжёлую ситуацию, выбраться из которой может быть если не невозможно, то в высшей степени проблематично.