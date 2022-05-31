Спойлер: так себе.

Без малого за пятнадцать лет, минувших с момента выхода Half-Life 2 Episode Two, уже даже у самых оптимистично настроенных поклонников молчаливого физика и его болтливой подружки полностью выветрились все иллюзии касательно возможности выпуска продолжения. Во-первых, те, кому данный проект был интересен, уже давно выросли, обзавелись семьями, проблемами и многочисленными делами, в перерывах между которыми и так уже слишком трудно выкроить время для любимой игры. Во-вторых, изменилась и сама Valve, которая теперь занимается дорогостоящими и вполне неплохо себя показывающими экспериментами в области игровой промышленности.

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Всё это, впрочем, не означает, что у серии Half-Life не осталось фанатов. Наоборот: те, кто остались, являются наиболее идейной их частью. И энтузиаст Enfant Terrible решил продемонстрировать своё видение геймплейного трейлера возможной Half-Life 3. Получилось неплохо, но, безусловно, могло быть и лучше.

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Стоит отметить, что намёки на продолжение серии Half-Life были обнаружены в VR-эксклюзивной Half-Life Alyx, а сама Valve не исключает возможности, что когда-нибудь история Гордона Фримена будет формально завершена. Вопрос лишь — кому это будет надо. Но он, собственно говоря, риторический.