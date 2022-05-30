На протяжении многих лет игры серии Call of Duty обходят стороной наиболее популярный PC-сервис цифровой дистрибуции в лице Steam. Данное обстоятельство, по всей видимости, начало негативным образом отражаться на показателях продаж игр серии, поскольку внимательные пользователи заметили в базе данных Steam арт грядущей Call of Duty Modern Warfare II.
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Строго говоря, данная находка ни к чему Activision пока что не обязывает — в конце концов, ошибку со стороны Steam никто не отменял. С другой стороны, холдинг Activision Blizzard до лета следующего года перейдёт под полный контроль Microsoft, а уж Фил Спенсер, как опытный управленец, научит издательство уму-разуму и тому, как надо зарабатывать деньги. Очевидно, доступ проектов холдинга на максимально возможное количество площадок без создания искусственных препятствий ради продвижения своих сервисов — первый к тому шаг.
Bethesda, например, это уже осознала, отказавшись от своего «лончера» Bethesda.net в пользу Steam c полным переносом всех баз данных ради сохранения заработанного игроками прогресса.
Что же до Call of Duty Modern Warfare II, то никаких подробностей проекта пока нет. Хотя точная дата выхода — 28 октября — уже официально подтверждена.