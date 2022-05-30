Статистически, потеря и для Netflix, и для России крайне невелика.

Онлайн-кинотеатр Netflix ещё в марте стал одним из первых сервисов, объявивших о «приостановке» своей деятельности в России. По всей видимости, приставка «при-» со временем отлетела, в результате чего несколько дней назад Netflix перестал работать у россиян, а сегодня компания официально подтвердила факт отключения своего сервиса на территории России.

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По словам представителя онлайн-кинотеатра, в Netflix ждали, пока у пользователей истекут уже ранее оплаченные подписки, после чего и совершила данный «последний шаг» в процессе ухода из России.

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Стоит отметить, что за то сравнительно недолгое время, что Netflix присутствовал в России, ему удалось привлечь внимание порядка семисот тысяч пользователей в нашей стране. Именно такое число подписок представители сервиса называли, когда рассуждали о потерях в результате ухода с российского рынка. Иными словами, потери (для обеих, естественно, сторон) крайне незначительные.