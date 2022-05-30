Помните Origin? Большинство геймеров столкнулись с данным сервисом цифровой дистрибуции от Electronic Arts в принудительном порядке около десяти—одиннадцати лет назад, когда компания начала активно его продвигать, выпуская свои игры на PC исключительно посредством него. Годы шли, EA потихоньку начинала понимать, что «добровольное принуждение» к пользованию услугами до добра не доводит, и пару лет назад включила «реверс», возобновив отношения с Valve и её сервисом Steam. После этого окончательное угасание Origin стало лишь вопросом времени, и вот, похоже, это время настаёт.
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На официальном сайте Electronic Arts появилось уведомление, согласно которому компания с 13 июня прекращает продажи всех игр от сторонних компаний. Согласно приложенному перечню, их было достаточно много, но главным партнёром EA в плане количества представленных «на полках» товаров всё же являлась Ubisoft. С указанного дня всё это изобилие исчезнет.
Причинами, послужившими катализатором для принятия такого решения, EA не поделилась. Зато заверила геймеров в том, что ранее купленные в Origin игры от сторонних производителей, если такое с кем-то вообще случалось, сохранятся на учётной записи.