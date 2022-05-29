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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Глава Blizzard пообещал, что в июне поступят новости касательно Warcraft III Reforged
Уж неужели проект закроют за ненадобностью?
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Как вы прекрасно знаете, Warcraft III Reforged, релиз которой обернулся для Blizzard катастрофой в плане репутационных издержек, стала в игровой индустрии именем нарицательным, означающим большой провал с последующим массовым возвратом игроками средств за проект. По какой-то плохо понятной причине, у Reforged’а наблюдается определённая преданная пользовательская база, которая ждёт от Blizzard новостей. И эти новости компания в лице её руководителя Майка Ибарры обещает опубликовать в следующем месяце.

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Глава Blizzard не стал вдаваться в подробности, однако хотелось бы верить, что в июне разработчики объявят о каких-нибудь важных нововведениях. Некоторые пользователи уже начали шутить, мол, «Июнь какого года?», что вполне справедливо, учитывая, что господин Ибарра эту деталь в своём комментарии в Twitter не уточнил.

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Warcraft III Reforged поступила в продажу в конце января 2020 года. Спустя всего пару дней игра установила абсолютный антирекорд на Metacritic, и с того момента навсегда попала в историю игропрома. К сожалению, со знаком «-», но тут уж, как говорится, «как потопал, так и полопал».

#blizzard #warcraft iii reforged
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