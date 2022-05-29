Разработчики хоррора Scorn, вдохновлённого творчеством швейцарского художника Ханса Руди Гигера, на прошедшей неделе опубликовали несколько коротких геймплейных фрагментов. Неравнодушный пользователь сервиса YouTube с ником cycu1 собрал все кусочки в единый двухминутный трейлер.
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На представленных кадрах демонстрируется геймплей приключенческой игры с видом от первого лица и элементами шутера. Здешний герой путешествует по странному миру, трогает своими жилистыми и высохшими руками странные поверхности, а также взаимодействует с предметами на «взаимовыгодных условиях».
Иногда исследователю в Scorn приходится брать в руки оружие, аккуратно заряжать его светящимися пулями (анимация слишком долгая) и отстреливаться от монстров с огромными тушами и крохотными ножками. Сами разработчики утверждают, что геймплей Scorn также включает в себя решение загадок, взаимодействие с персонажами, получение нового оружия и способностей, а также скрупулёзное исследование локаций.
Хоррор Scorn находится в разработке уже слишком много времени, его релиз несколько раз откладывался в связи с желанием авторов «поработать над концепцией, довести всё до ума» и так далее. По последним данным, проект от студии Ebb Software поступит в продажу в октябре 2022 года на ПК, Xbox Series X и S. Хочется верить, что новых переносов не будет.
Все подробности представят в рамках мероприятия Xbox & Bethesda Game Showcase 2022, которое состоится в июне.